У Сумах поховали радника голови ОВА

Сьогодні в Сумах поховали радника голови ОВА Бориса Когана.

Про це у своєму Telegram написав очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в області за ініціативи Когана створили Сумський машинобудівний кластер енергетичного обладнання.

Коган був відомим бізнесменом. Із 2021 року став радником голови Сумської ОВА. Також очолював обласний осередок Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Раду підприємців при Сумській облдержадміністрації.

"Борис Герцович багато зробив для міста Суми та Сумщини, а планів у нього було ще більше. Його ідеї були новаторськими і випереджали свій час. Під словом "бізнес" він розумів розвиток рідного міста, області, країни", - зазначив Живицький.

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