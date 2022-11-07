Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
ГоловнаСуспільствоПодії

У Сумах поховали радника голови ОВА

Коган очолював Раду підприємців при Сумській облдержадміністрації.

У Сумах поховали радника голови ОВА
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Сьогодні в Сумах поховали радника голови ОВА Бориса Когана.

Про це у своєму Telegram написав очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в області за ініціативи Когана створили Сумський машинобудівний кластер енергетичного обладнання. 

Коган був відомим бізнесменом. Із 2021 року став радником голови Сумської ОВА. Також очолював обласний осередок Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Раду підприємців при Сумській облдержадміністрації.

"Борис Герцович багато зробив для міста Суми та Сумщини, а планів у нього було ще більше. Його ідеї були новаторськими і випереджали свій час. Під словом "бізнес" він розумів розвиток рідного міста, області, країни", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, нещодавно пішла з життя мистецтвознавиця та викладачка Людмила Міляєва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також