У РНБО застерегли про поширення дезінформаційного відео проти вступу України в НАТО

Його автором начебто є один з органів Євросоюзу, який забезпечує навчання у сфері спільної безпеки.

В інтернеті поширюють дезінформаційне відео "6 причин, чому Україна не має вступати до НАТО", авторство якого приписують начебто одному з органів Євросоюзу.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Автором його нібито є European Security & Defence College – орган ЄС, що забезпечує навчання у сфері спільної безпеки. Але інформація про авторство відео не відповідає дійсності", - зазначили в ЦПД.

У ролику пропагандисти використали неправдиві тези. Наприклад, начебто ЄС буде змушений зупинити реформу "зеленої" енергетики, бо надані кошти будуть спрямовані на відновлення України. Або що ЄС оплачуватиме допомогу нашій державі від НАТО за рахунок державних медичних програм тощо. "Поширення подібного контенту є провокацією для створення негативного фону навколо «українського питання» та для поступового зниження рівня підтримки України Заходом", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Також у ЦПД застерегли, що варто ретельно перевіряти інформацію, навіть оприлюднену нібито відомими західними інституціями. Нагадаємо, нещодавно у Міноборони України заявили, що Росія поширює фейки про злам системи "Дельта", аби дискредитувати її.

Російський пропагандист Володимир Соловйов поширив обкладинку індійського журналу “Ананда Вікатан”, на якій зображено президента Володимира Зеленського, що малює “свастику”.