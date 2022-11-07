Данілов підтвердив відчуження у власність держави активів стратегічних підприємств: після воєнного стану їх можуть повернути

Ці активи мають статус військового майна, тож їх передали в управління Міноборони.

Під час презентації модулю інформаційно-аналітичної системи «СОТА» щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партн

У власність держави відчужено активи стратегічно важливих підприємств, зокрема АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта".

Відповідну заяву Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова поширила пресслужба РНБО.

За словами Данілова, рішення про відчуження було ухвалене 5 листопада під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Рішення спирається на закони "Про оборону України", "Про правовий режим воєнного стану у зв’язку з військовою необхідністю", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні ЕП з посиланням на джерела писала, що повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним стратегічні підприємства перейдуть у власність держави.

У найбільшій нафтовидобувній команії України "Укрнафта" компанії Коломойського володіють близько 42% акцій. 50%+ 1 акція перебувають у володінні держави в особі НАК "Нафтогаз", рештою володіють міноритарні акціонери. В "Укртатнафті" Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим володіє приблизно 60%.

Підозрюваний в державній зраді Богуслаєв донедавна володів "Мотор Січ". У 2017 він продав 56% китайському холдингу, але через наявність порушень операції з акціями були заарештовані.

"АвтоКрАЗ" входять у групу Жеваго "Фінанси та кредит". "Запоріжтрансформатор" – банкрут, що виробляє трансформаторне і реакторне обладнання, власником є Григоришин.