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З Херсона виїхало до 80% населення

У місті лишається 60-70 тисяч людей. Росіяни не дозволяють проїжджати вантажам з ліками і їжею. 

З Херсона виїхало до 80% населення

З Херсона під час окупації виїхало майже 80% населення. Зараз у місті залишається 60-70 тисяч осіб, а до повномасштабної війни – 320 000.

Про це з посиланням на координатора штабу "Херсонський хаб" Романа Головню повідомили в фейсбук оперативного угруповання військ "Кривий Ріг". 

"За його словами, в захопленому Херсоні нині дуже важка гуманітарна ситуація. Завезти ліки або продукти з вільної від окупантів території України – неможливо", – зазначили в угрупованні. 

Окупанти заблокували всі поставки. 

Нагадаємо, що російські окупаційні війська депортують херсонців під виглядом "евакуації". У порожні будинки вони селять своїх "мобілізованих". 

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