З Херсона виїхало до 80% населення

У місті лишається 60-70 тисяч людей. Росіяни не дозволяють проїжджати вантажам з ліками і їжею.

З Херсона під час окупації виїхало майже 80% населення. Зараз у місті залишається 60-70 тисяч осіб, а до повномасштабної війни – 320 000.

Про це з посиланням на координатора штабу "Херсонський хаб" Романа Головню повідомили в фейсбук оперативного угруповання військ "Кривий Ріг".

"За його словами, в захопленому Херсоні нині дуже важка гуманітарна ситуація. Завезти ліки або продукти з вільної від окупантів території України – неможливо", – зазначили в угрупованні.

Окупанти заблокували всі поставки.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська депортують херсонців під виглядом "евакуації". У порожні будинки вони селять своїх "мобілізованих".