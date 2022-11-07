У Херсоні відновили українське радіомовлення, по прикордонню Сумської і Чернігівської областей ворог стріляв мінометами, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

У Запорізькій зранку російські терористи почали обстріли с. Кущове. Про це повідомили у зведенні від ОВА. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Червоне, Ольгівське, Щербакова, Чарівне, Мала Токмачка, Полтавка, Залізничне, Малі Щербакова, Степове. Було зафіксовано 52 обстріли. Одна людина загинула. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків та громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями Росії. Детальна інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

У Сумській області близько 22:00 росіяни вдарили з артилерії по Середино-Будській громаді. Було чотири вибухи, без наслідків. Дані уточнюються. За минулу добу росіяни обстрілювали прикордоння. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілів Ворожбянської громада одна жінка загинула, ще одна поранена; пошкоджені житлові будинки.

У Чернігівській області за минулу добу – один обстріл. Росіяни стріляли із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській росіяни знову тероризували Нікопольський район. Обстріляли з "Градів" та важкої артилерії дві громади – Мирівську та Марганецьку. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій уточнюються.

У Харківській протягом минулої доби ворог продовжував обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з ворогом. У смт Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, що був зруйнований обстрілами раніше. Без постраждалих. Окупанти обстріляли одну з громад Куп'янського району. Внаслідок обстрілу поранення отримав 45-річний чоловік. Росіяни протитанковим снарядом влучили в авто, в якому чоловік повертався додому.

У Луганській наші захисники відбили сім ворожих атак. Російські війська завдали 21 артилерійського та мінометного обстрілу вздовж лінії зіткнення та авіаудару. Із різних видів озброєння обстріляні наступні населені пункти регіону: Новоселівське, М’ясожарівка, Стельмахівка на Слобожанському напрямку, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка на Куп’янському та Лиманському напрямках. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.

У Донецькій упродовж ночі – інтенсивні обстріли Торецької громади. Ситуація напружена, але контрольована в районі смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівки, Шумів та м. Залізне. Інформації щодо постраждалих серед мирного населення не надходила, дані уточнюються. Обстріли позицій та околиць громади станом на ранок тривали. Продовжуються активні бойові дії в районі Вугледара і Бахмута. Зранку – ракетний обстріл Краматорська. Випущено чотири ракети (тип встановлюється). Інформація щодо постраждалих поки що не надходила, уточнюється. За минулу добу на Донеччині: один загиблий і пʼять поранених цивільних.

У Миколаївській вночі, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Херсонській ворог продовжує вести оборону та намагається утримувати зайняті рубежі. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, вогневого ураження зазнали населені пункти області, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка, Давидів Брід, Дудчани. Крім того, ворог веде повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають будинки мирних громадян. У Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач. Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням. За інформацією ОК "Південь", знищено чотири склади з боєприпасами противника у Скадовському, Бериславському і Херсонському районах. У Херсоні припинили мовлення російські телевізійні канали, натомість стало доступним українське радіо "Суспільне" на 92.00 FM.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.