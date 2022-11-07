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​Ворог продовжить ракетний тероризм по об’єктах критичної інфраструктури, - Ігнат

Росіянам потрібен певний час, щоб накопичити ракети для завдання масованих ударів.

​Ворог продовжить ракетний тероризм по об’єктах критичної інфраструктури, - Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Російська Федерація продовжить завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури, тому треба бути готовим до атак не лише по енергетиці, а й гідротехнічним спорудам.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

"Головна ціль (ворога) — це енергетика. Вони використовують спектр озброєння, який їм доступний. З’явилися безпілотники, окрім «Шахедів», які є ударними, це «Ланцети» російського виробництва з імпортними запчастинами. Їм потрібно досягнути мети, яку вони поставили. Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічним спорудам", - заявив він.

Ігнат нагадав, що на фронті ворог не має успіху, вже є проблеми з технікою та людським ресурсом.

"Тому в осінньо-зимовий період вони хочуть бити по енергетичних об’єктах у першу чергу, бо від цього залежить багато факторів життєдіяльності людей. Цей повітряний тероризм буде продовжуватися. Зрозуміло, що ракети, якщо вони їх отримають від Ірану, теж застосують по об’єктах критичної інфраструктури. Удари будуть також крилатими ракетами. На сьогодні ми бачимо, що в акваторії Чорного моря вони повиводили кораблі, що є носіями ракет типу «Калібр». Це можна пояснювати різними факторами. Оскільки ці ракети не так просто та швидко виробити… Їм потрібен певний час, щоб накопичити ці ракети для завдання масованих ударів", - додав він.

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