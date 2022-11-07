Він намагався "залягти на дно" в Одесі.

СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави та тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до РФ", – йдеться у повідомленні.

У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині.

За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел".

Фото: СБУ

Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам "ЛНР" під виглядом "гуманітарних" вантажів із Росії.

Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини.

Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру митрополиту УПЦ Іонафану. Представник церкви здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.