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"Повернись живим" передав ЗСУ мобільні майстерні для техніки HMMWV

Ще чотири такі машини очікуються до кінця року. 

"Повернись живим" передав ЗСУ мобільні майстерні для техніки HMMWV
HMMWV
Фото: Міноборони

Фонд "Повернись живим" передав українським захисникам два мобільні комплекси для ремонту військової техніки HMMWV. Вартість однієї такої машини складає 320 000 євро.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Це перші майстерні для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки зразків НАТО. 

"Це справжній цех на колесах для технічного обслуговування та ремонту техніки зракзів НАТО", – зазначили в Генштабі. 

До кінця року очікується постачання ще чотирьох таких машин. Жодної копійки з бюджету на закупівлю витрачено не було. 

Нагадаємо, у червні фонд придбав мобільні станції для ремонту військових авто HMMWV. Тепер лагодити їх можна буде швидко і біля лінії фронту. 

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