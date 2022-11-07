Ще чотири такі машини очікуються до кінця року.

Фонд "Повернись живим" передав українським захисникам два мобільні комплекси для ремонту військової техніки HMMWV. Вартість однієї такої машини складає 320 000 євро.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Це перші майстерні для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки зразків НАТО.

"Це справжній цех на колесах для технічного обслуговування та ремонту техніки зракзів НАТО", – зазначили в Генштабі.

До кінця року очікується постачання ще чотирьох таких машин. Жодної копійки з бюджету на закупівлю витрачено не було.

Нагадаємо, у червні фонд придбав мобільні станції для ремонту військових авто HMMWV. Тепер лагодити їх можна буде швидко і біля лінії фронту.