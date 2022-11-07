Фонд "Повернись живим" передав українським захисникам два мобільні комплекси для ремонту військової техніки HMMWV. Вартість однієї такої машини складає 320 000 євро.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Це перші майстерні для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки зразків НАТО.
"Це справжній цех на колесах для технічного обслуговування та ремонту техніки зракзів НАТО", – зазначили в Генштабі.
До кінця року очікується постачання ще чотирьох таких машин. Жодної копійки з бюджету на закупівлю витрачено не було.
Нагадаємо, у червні фонд придбав мобільні станції для ремонту військових авто HMMWV. Тепер лагодити їх можна буде швидко і біля лінії фронту.