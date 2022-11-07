Головне за ніч. Понеділок, 7 листопада

Відключення електроенергії в Києві та семи областях, відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий обстріл Дніпропетровщини, проміжні вибори в США.

Із 6 ранку і до кінця доби запроваджено планові відключення електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Це повʼязано з руйнуваннями енергетичної інфраструктури після атак ракет і безпілотників, що відбулися 10, 11, 17, 22 жовтня і 2 листопада, повідомили в Телеграм Укренерго.

"Діятимуть й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше", – зазначили в компанії.

Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія за добу завдала чотирьох ракетних та 24 авіаційних ударів по Україні. Постраждали 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 7 листопада – у нашій новині.

Російські війська обстрілювали з "Градів" дві громади Дніпропетровської області.

"Вночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій", - повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Через пересування ворожої техніки на окупованому березі Каховського водосховища мешканцям Нікопольського району радили провести цю ніч у сховищах.

Президент США Джозеф Байден та експрезиденти Дональд Трамп і Барак Обама закликали прихильників проголосувати на майбутніх проміжних виборах.

"Це визначальний момент для всього народу, ми всі маємо виступити єдиним фронтом", - наголосив Байден.

Що саме заявили Трамп і Обама – в нашій новині.

Проміжні вибори у США відбудуться 8 листопада. На них американці оберуть Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів. Опитування показують, що республіканці мають хороші шанси повернути контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом.

Раніше радник президента з питань безпеки Джейк Салліван наголосив, що двопартійна підтримка України збережеться за будь-яких результатів виборів у Конгрес США.

На думку Папи Франциска, жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу.

Про це повідомляє Vatican News із посиланням на заяву Франциска під час повернення з Бахрейну.

"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" (дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити") - ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ - це великий народ... це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - сказав понтифік.

Папа Римський згадав російського письменника Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства".

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", - сказав також Франциск.

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