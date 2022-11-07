Байден, Трамп та Обама закликали американців проголосувати на проміжних виборах

Президент США Джозеф Байден та експрезиденти Дональд Трамп і Барак Обама в неділю закликали прихильників проголосувати на майбутніх проміжних виборах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill.

"Це визначальний момент для всього народу, ми всі маємо виступити єдиним фронтом", - наголосив Байден.

"Якщо ви хочете зупинити руйнування нашої країни та врятувати американську мрію, то цього вівторка ви повинні проголосувати за республіканців", - заявив Трамп.

Він розкритикував демократів з питань імміграції, інфляції та зовнішньої політики, назвавши їхні заходи радикальними.

Обама ж, своєю чергою, зазначив, що зараз найбільше виборців турбує питання інфляції. Однак, згідно з опитуваннями, у цьому питанні виборці схильні довіряти республіканцям.

"Я розумію, що демократія зараз може здатися не найголовнішим пріоритетом, особливо коли ви переймаєтеся оплатою рахунків", - сказав він.

Нагадаємо, проміжні вибори у США відбудуться 8 листопада. На них американці оберуть Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів. Опитування показують, що республіканці мають хороші шанси повернути контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом.

Раніше радник президента з питань безпеки Джейк Салліван наголосив, що двопартійна підтримка України збережеться за будь-яких результатів виборів у Конгрес США.