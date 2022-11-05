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Російський військовий, який повернувся з війни в Україні, спалив нічний клуб у Костромі

В результаті загинули 15 людей.

Російський військовий, який повернувся з війни в Україні, спалив нічний клуб у Костромі
Фото: kostroma.sledcom.ru

У ніч з 4 на 5 листопада російський військовослужбовець Станіслав Іонкін вистрелив з мисливської ракетниці в стелю нічного клубу "Полігон" в Костромі, в результаті чого сталася пожежа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Все почалося з масової бійки. Один з її учасників - Іонкін - кілька разів вистрелив в стелю закладу з мисливської ракетниці і втік. Будівля зайнялася. 250 людей евакуювали, 15 - загинули.

Іонкіна затримали за 6 км від місця пожежі. Він визнав свою провину.

Інонкіну 23 роки, він воював в Україні. За даними російських телеграм-каналів 22 серпня він отримав поранення - під час обстрілу його викинуло з машини, і чоловік зламав ногу. З передової його відправили до шпиталю в Астраханській області, звідти він повернувся в Костромську область.

Окупант перебував на лікарняному, а на початку листопада знову вирушив у військову частину для проходження медкомісії.

Жодне кремлівське видання не повідомило про те, що затриманий - військовий. 

 

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