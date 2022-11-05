Посольство України в Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності

Посольство України у Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі на знак солідарності з Україною, яка частково залишилася без освітлення через російські обстріли.

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у фейсбуці.

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будинку посольства України у Німеччині", - написав він.

Посол додав, що освітлення повернуть після перемоги України.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор", - додав дипломат.

Фото: facebook.com/oleksii.makeiev

Нагадаємо, на Київщині через стабілізаційні відключення тимчасово вимикають освітлення на вулицях у вечірній і нічний час.