У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ

Десятки представників проросійської партії “Шор”, яка перебуває в опозиції до влади, були затримані у Молдові., повідомляє Радіо Свобода з посиланням на молдовського депутата-утікача Ілана Шора.

За його словами, наразі 37 осіб перебувають під запобіжним заходом, арештом або домашнім арештом, у тому числі все керівництво партії. Також були проведені сотні обшуків.

Як наголосив Шор, його партія та партія комуністів не відмовляться від продовження протестів.

Кримінальна справа про незаконне фінансування партії “Шор” була порушена в Молдові наприкінці липня. Як стверджує прокуратура, партія свідомо приймала гроші від злочинного угруповання, і ці гроші йшли на гонорари артистам, зарплату членам партії та організацію акцій протесту.

В кінці жовтня голова Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін розповіла, що були проведені 55 обшуків у штабах і вдома активістів угруповання. При обшуках прокурори вилучили 20 чорних пакетів з грошима, на яких були вказані назви районів. Тоді 22 затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їх звинувачують у пособництві в отриманні фінансування партії від ОПГ.

Також наприкінці жовтня Мінюстиції США запровадило санкції проти молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, депутата і бізнесмена Ілана Шора та його дружини, заслуженої артистки Росії Жасмін (Сари Шор). Вашингтон вважає, що ці особи співпрацюють із Росією з метою дестабілізації ситуації в Молдавії.

Нагадаємо, 30 жовтня у центрі столиці Молдови - Кишиневі - проросійська партія "Шор" організувала акцію протесту. Під час заходу почалися сутички.