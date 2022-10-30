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Проросійська партія влаштувала мітинг у Кишиневі: учасники закидали поліцейських яйцями, намагалися влаштувати сутички

Правоохоронці арештували 79 осіб за "дестабілізацію ситуації".

Проросійська партія влаштувала мітинг у Кишиневі: учасники закидали поліцейських яйцями, намагалися влаштувати сутички
Акція протесту у Кишиневі 30 жовтня
Фото: скріншот відео

У центрі столиці Молдови - Кишиневі - проросійська партія "Шор" організувала акцію протесту. Під час заходу почалися сутички, повідомляє News Maker.

У Генеральному інспектораті поліції повідомили, що протестувальники поводилися агресивно і дестабілізували ситуацію.

Під час заходу затримали 28 осіб, їх вивели з натовпу і доставили в інспекторат поліції. Ще 51 особу правоохоронці забрали до початку акції.

Колона протестувальників спершу спробувала прорвати кордон поліції. Почалися бійки, тоді учасники акції закидали поліцейських яйцями. Відтак правоохоронці почали затримувати людей. 

Коли протест закінчився, прихильники партії "Шор" пішли до інспекторату поліції, де перебували затримані учасники та організатори заходу. 

Нагадаємо, раніше Молдова не пустила до себе російських окупантів із Придністров’я. Також у країні хочуть позбавляти громадянства осіб, які мають роспаспорти і воюють на боці Росії проти України. Крім цього, планують зробити більш жорстким покарання для тих, хто не має російського паспорта, але воює в лавах збройних сил РФ.

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