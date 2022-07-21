Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
​HIMARS та його старший брат
​HIMARS та його старший брат
ГоловнаСвіт

Молдова не пустила до себе російських окупантів із Придністров’я

МЗС Молдови нагадує, що знаходження росіян на їх території є незаконним.

Молдова не пустила до себе російських окупантів із Придністров’я
Фото: Українська правда

МЗС Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з т. зв. оперативної групи (ОГРВ), котра базується в Придністров’ї.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на речника МЗС Молдови Даніеля Воде.

"Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту", – повідомив він.

Воде додав, що на територію Молдови не було "допущено офіцерів так званого оперативного угруповання російських військ – незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету".

Речник МЗС Молдови підкреслив, що необхідно відновити виведення російських військ і складів боєприпасів з країни.

Нагадаємо, у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови жителів-чоловіків агітують підписувати контракт зі збройними силами Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також