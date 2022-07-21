Молдова не пустила до себе російських окупантів із Придністров’я

МЗС Молдови нагадує, що знаходження росіян на їх території є незаконним.

МЗС Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з т. зв. оперативної групи (ОГРВ), котра базується в Придністров’ї.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на речника МЗС Молдови Даніеля Воде.

"Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту", – повідомив він.

Воде додав, що на територію Молдови не було "допущено офіцерів так званого оперативного угруповання російських військ – незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету".

Речник МЗС Молдови підкреслив, що необхідно відновити виведення російських військ і складів боєприпасів з країни.

Нагадаємо, у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови жителів-чоловіків агітують підписувати контракт зі збройними силами Росії.