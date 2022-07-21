Бойовики з ОРДЛО визнають, що українські бійці розвінчали міф про "непереможну російську армію"

"Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже", - йдеться в перехопленій СБУ розмові окупантів.

Бойовики з ОРДЛО визнають у приватних розмовах, що українські захисники розвінчали міф про "непереможну російську армію".

Про це йдеться в розмові загарбників, перехопленій Службою безпеки України.

"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...", - сказав один із загарбників, який із окупаційними військами перебуває біля Ізюму на Харківщині.

Він зазначив, що росіяни "сливаются уже" і "на нас (бойовиків з ОРДЛО - Ред.) всё повесили...".

"А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет...", - резюмував загарбник.

"Хай жоден з окупантів не сумнівається: в Україні будуть і пам'ятники захисникам, і Слава Героям, і смерть ворогам, і суд над воєнними злочинцями! А головне – перемога буде за нами!", - наголосили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, раніше в перехопленій розмові СБУ окупанти скаржилися рідним, що росіяни програють у війні в Україні.

Днями українська розвідка оприлюднила бесіду загарбників, у якій ті скаржилися, що через нестачу охочих воювати в Росії "гребуть" до армії всіх підряд.