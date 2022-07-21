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Тимошенко з італійським послом обговорили участь Італії у відбудові інфраструктури трьох областей

Йдеться про Київщину, Одещину й Житомирщину.

Тимошенко з італійським послом обговорили участь Італії у відбудові інфраструктури трьох областей
Фото: ОПУ

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні П’єром Франческо Дзадзо.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Сторони обговорили участь Італії у відбудові пошкодженої російським вторгненням інфраструктури на території Київської, Одеської та Житомирської областей.

Кирило Тимошенко представив послу план швидкого відновлення української інфраструктури (Fast Recovery plan) у населених пунктах, постраждалих від бойових дій. Також представив онлайн-платформу, де розміщено актуальну інформацію про пошкоджені об’єкти.

Він зазначив, що влада хоче "відновити приватні будинки, квартири, школи, дитячі садки та мережі" і потребує "цього вже зараз". 

"Саме тому ми спілкуємося з низкою країн щодо надання нам допомоги в реалізації плану швидкого відновлення", – сказав заступник керівника ОПУ.

За словами Тимошенка, іноземні держави можуть долучатися не лише до відбудови регіонів чи населених пунктів, а й окремих об'єктів.

Дзадзо підкреслив, що Італія зацікавлена брати участь у відновленні постраждалих населених пунктів і регіонів нашої держави. Зокрема, йдеться про співпрацю українських та італійських міст, які мають досвід партнерських відносин.

Нагадаємо, італійський бізнес висловив зацікавленість в інвестуванні у відновлення енергетичної інфраструктури України.

Раніше міський голова італійського міста Бергамо Джорджо Горі заявив про те, що Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча у Київській області.

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