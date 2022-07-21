Нацрада з питань ТБ і радіомовлення анулювала ліцензії 15 компаніям Ахметова

Представників "Медіа Групи Україна" на засіданні Нацради не було.

15 компаніям Ріната Ахметова Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії, повідомляє "Детектор медіа".

Рішення ухвалили на офлайн-засіданні Нацради 21 липня.

Позбавили ліцензій канали "Україна", НЛО.TV, "Донбас", "Індиго TV", "Україна 24" (ефірна та супутникова ліцензії), "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" (супутникові ліцензії), а також супутникову платформу Xtra TV (ТОВ "Екстра-ТВ") та ОТТ-платформи Oll.tv (юридична особа ТОВ "Діджітал скрінз").

Позбавили також ліцензій канал Shakhtar TV (футбольного клубу "Шахтар") і регіонального мовника ТВ-5, власником якого була ПАТ "Запоріжсталь" (Метінвест), а також ТОВ «ТРКК "Сігма ТВ"», ТОВ «Телерадіоорганізація "Маріупольське телебачення"» («МТВ»), ПрАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" ("34").

Представників "Медіа Групи Україна" на засіданні Нацради не було.

Ліцензії втрачають чинність 22 липня, зазначила голова Нацради Ольга Герасим’юк.

За її словами, керівництво МГУ запевнило, що група не мовитиме з-за кордону, а пів року компанії будуть працювати на закриття.

"Ми дуже вдячні журналістам, редакторам і технічному персоналу, який забезпечував роботу компаній. Сподіваюсь, що вони знайдуть собі відповідну роботу, хоча зараз це складно", - сказала Герасим’юк.

Голова Нацради додала, що керівництво "Медіа Групи Україна" пообіцяло забезпечити компенсаційні виплати своїм співробітникам.

Герасим’юк також підкреслила, що Нацрада не вирішує, хто буде мовити замість каналів Ахметова у "Єдиному марафоні". Це питання не в її компетенції.

Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметов повідомив, що його інвестиційна компанія SCM покидає медіабізнес. Наступного дня медіагрупа заявила, що припиняє випуск будь-яких власних проектів та виробництво контенту.

Днями співробітники "5 каналу" і "Прямого" звернулися до РНБО та Нацради з питань телебачення і радіомовлення з проханням долучити їх до участі в національному телемарафоні замість МГУ.