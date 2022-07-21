​Росія хоче зірвати постачання зброї, поширюючи фейки про контрабанду, - Ніколенко

Росія хоче зірвати постачання західної зброї в Україну, тож поширює фейки про її контрабанду.

На цьому наголосив у своєму Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська зазнають більше втрат, Росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні", - зазначив Ніколенко.

Він закликав українців не довіряти такій інформації, бо країна-агресор має на меті "зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України".

Нагадаємо, нещодавно речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Росія розпочала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, Європейського Союзу та НАТО, заявляючи про "контрабанду" зброї, яка поставляється союзниками.

Згодом у Пентагоні заявили, що не бачать ознак, що надана Україні зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ.

А днями Верховна Рада проголосувала за постанову №7563 про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.