Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ

Загалом, після деокупації Сумщини і Чернігівщини Росія здійснила 900 обстрілів прикордоння цих областей.

Учора, 20 липня, під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Есманьська, Шалигінська, Новослобідська громади Сумщини та Новгород-Сіверська і Семенівська громади Чернігівщини.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Околиці двох населених пунктів Шалигінської громади поблизу кордону із російської території обстріляли з РСЗВ та одночасно з АГС. Зафіксовано 38 вибухів на українській території. За результатами обстрілу пошкоджена інфраструктура населених пунктів, одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік перебуває в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, після обіду ворог двічі обстріляв територію Білопільської громади із САУ та мінометів калібру 120 мм. Нараховано 12 прильотів.

Постраждала від обстрілу із САУ Есманьська громада. Ворог випустив сім артснарядів по місцевій інфраструктурі.

Десять вибухів від РСЗВ пролунало на території Новослобідської громади.

Новгород-Сіверську громаду ворог тричі за добу обстріляв мінометами та САУ, зафіксовано 32 вибухи.

По Семенівській громаді росіяни відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм - 20 вибухів.

Загалом, як повідомляє Держприкордонслужба, після деокупації Сумщини і Чернігівщини Росія здійснила 900 обстрілів прикордоння цих областей. На цій ділянці українсько-російського кордону бійці ДПС із побратимами з Сил оборони України перебувають під постійним вогнем ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог щоденно відкриває вогонь по Чернігівщині та Сумщині.