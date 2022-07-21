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​Сьогодні вночі загарбники зруйнували школу в Краматорську, – міський голова

Також постраждали приватні будинки, СКМЗ та НКМЗ.

​Сьогодні вночі загарбники зруйнували школу в Краматорську, – міський голова
Фото: Facebook міського голови Краматорська

Внаслідок нічного обстрілу Краматорська на Донеччині було зруйновано школу, постраждали сусідні приватні будинки. Також було обстріляно промислову частину підприємств "Старокраматорський машинобудівний завод" та "Новокраматорський машинобудівний завод".

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

"Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає", – уточнив Гончаренко.

За повідомленням ДСНС, внаслідок обстрілу зруйновано середню частину трьохповерхової будівлі школи, під завалами можуть перебувати люди. Залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, Краматорськ зазнає щоденних обстрілів. 19 липня ворог завдав удару по центральній частині міста та по кількох заводах.

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