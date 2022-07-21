СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

Це посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

Служба безпеки під час оперативного відпрацювання у прифронтових районах півдня затримала агента ФСБ.

Про це повідомляє українська спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

За інформацією СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України, фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури, серед яких – міжнародний аеропорт "Кривий Ріг".

"Зібрану інформацію зрадник передавав окупантам через закриті канали зв’язку. У своїй "доповіді" відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості й детальним описом. Отримані дані ворог використовував для обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Серед інших фактів перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини.