Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
​HIMARS та його старший брат
​HIMARS та його старший брат
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

Це посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу
Фото: СБУ

Служба безпеки під час оперативного відпрацювання у прифронтових районах півдня затримала агента ФСБ.

Про це повідомляє українська спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

За інформацією СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України, фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури, серед яких – міжнародний аеропорт "Кривий Ріг".

"Зібрану інформацію зрадник передавав окупантам через закриті канали зв’язку. У своїй "доповіді" відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості й детальним описом. Отримані дані ворог використовував для обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Серед інших фактів перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також