Росія націлилася на інфраструктуру і хоче захоплювати українські ТЕС, - розвідка Британії

Окупанти наближаються до Вуглегірської ТЕС, щоб відновити наступ на Слов'янськ і Краматорськ.

Армія Росії поставила у пріоритет захоплення критичної інфраструктури в Україні, зокрема - електростанцій.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на дані британської розвідки.

Розвідники зазначили, що російські окупанти продовжують дрібні атаки уздовж лінії фронту на Донбасі. Ймовірно, вони наближаються до Вуглегірської ТЕС, другої за розміром в Україні.

Британці вважають, що Росія надає пріоритет захопленню критично важливої інфраструктури, такої як електростанції.

Водночас вони не виключають, що росіяни намагаються прорватися в районі Вуглегірської ТЕС, щоб відновити наступ на Слов'янськ і Краматорськ.

Нагадаємо, за добу на Бахмутському напрямку точилися бої. Ворог намагався створити умови для наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС. Захисники України відбили штурм окупантів.