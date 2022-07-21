Російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровщини

Жертв і руйнувань немає.

Уночі російські окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню"Град" Нікопольський район Дніпропетровської області. Жертв і руйнувань немає.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Пройшло без жертв і руйнувань", – написав він у Telegram-каналі.

Наразі на місці обстрілу працюють піротехніки, вони шукають боєприпаси, які не здетонували.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли з "Градів" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів. Загинули дві людини, девʼятеро отримали поранені.