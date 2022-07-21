Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ

Згідно з оцінками США, російські втрати в Україні наразі досягли приблизно 15 тисяч вбитих військових і, можливо, 45 тисяч поранених.

Про це заявив директор Центрального розвідування управління Вільям Бернс на Форумі з питань безпеки в Аспені, пише Reuters.

Бернс додав, що Україна також зазнала значних втрат.

“І українці теж постраждали – мабуть, трохи менше. Але, знаєте, значні втрати”, – сказав очільник ЦРУ.

Росія класифікує загибель військових як державну таємницю навіть у мирний час і не часто оновлювала свої офіційні дані про втрати під час війни. 25 березня повідомлялося про 1351 загиблого російського військового.

Відповідно до інформації Києва у червні,щодня гине від 100 до 200 українських військових, зазначає видання.

Нагадаємо, як повідомив Генштаб ЗСУ, з 24 лютого по 20 липня російська армія втратила на війні в Україні близько 38 750 військових.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, найбільший пік втрат ЗСУ був у травні, коли за день на фронті гинуло до ста хлопців і дівчат, крім того було до 300-400 поранених.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зі свого боку заявила, що до завершення в Україні воєнного стану інформація стосовно кількості загиблих захисників є закритою і не підлягає оприлюдненню.