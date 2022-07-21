ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком

Про точні втрати окупантів поки не повідомляється.

Ввечері 20 липня ЗСУ завдали удару по росіянам в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

“Ніч прийшла, місто Скадовськ заснуло і орки з командного пункту одного з підрозділів вирішили трішки вжити алкоголю і заснути. А також водії всіх тих бляшанок із зетками, що орки поруч в великій кількості поставили, також вирішили заснути”, - написали у Страткомі.

Удар по окупантах було завдано, ймовірно, за допомогою зброї від іноземних партнерів.

Схоже на те, що у Скадовську горить не лише техніка, але й склади із боєприпасами окупантів.

Нагадаємо, попри заяви окупаційних ставлеників Херсонщини про удари українськими захисниками по Антонівському мосту через Дніпро, його, ймовірно, все ще можна використовувати.

Раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ завдали удару по базі росіян, що розташована біля Антонівського мосту. Під час цього удару було влучання в сам шляхопровід – у місце, де ворог розмістив військовий підрозділ.