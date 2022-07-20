За останні три місяці 99% клієнтів Укрзалізниці основною мовою в чат-боті обирали українську

За останні три місяці війни 99% клієнтів Укрзалізниці основною мовою в чат-боті обирали українську. Наразі чат-боти доступні українською та англійською мовами.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“У січні, у перший місяць після запуску власного бота з продажу квитків у Viber та Telegram, українською за замовчуванням користувалися тільки 55% пасажирів, ще 43% послугувалися російською, 2% — англійською”, - йдеться у повідмоленні.

В Укрзалізниці повідомили, що ще раніше видалили російську версію власного сайту та порталу з продажу квитків booking.uz.gov.ua.

“Наступним кроком стане повна дерусифікація залізниці. Зокрема, компанія планує позбутися дублювання інформації російською мовою на квитках та позначок, які відповідно до міжнародних угод і документів наносилися російською мовою на рухомий склад”, - пообіцяли в Укрзалізниці.

У перевізника попросили, якщо ви виявили російську мову на офіційних майданчиках Укрзалізниці, просимо надсилати відповідну інформацію на електронну пошту: [email protected]

Також клієнтів попросили повідомляти, якщо працівники Укрзалізниці під час обслуговування використовують російську мову.

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочала продавати морозиво у поїздах. Поки що послуга доступна на двох маршрутах.