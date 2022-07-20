Лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, - Сергій Крук

Навчальний процес через це може бути ускладненим.

Сьогодні, 20 липня, відбулась селекторна нарада, учасники котрої обговорювали ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни», - зауважив голова ДСНС Сергій Крук.

Як раніше повідомлялось, в умовах воєнного стану всі торговельні центри повинні бути забезпечені укриттям у разі повітряної тривоги. Водночас, варто обмежити кількість відвідувачів.