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Лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, - Сергій Крук

Навчальний процес через це може бути ускладненим.

Лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, - Сергій Крук
Фото: podrobnosti.ua

Сьогодні, 20 липня, відбулась селекторна нарада, учасники котрої обговорювали ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні. 

Про це повідомляє пресслужба МВС

«Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни», - зауважив голова ДСНС Сергій Крук.  

Як раніше повідомлялось, в умовах воєнного стану всі торговельні центри повинні бути забезпечені укриттям у разі повітряної тривоги. Водночас, варто обмежити кількість відвідувачів.

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