Тривають бої в районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, - Генштаб

На Бахмутському напрямку тривають бої в районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Росіяни намагаються встановити контроль над містом Бахмут і територією Вуглегірської ТЕС.
Також вороги обстріляли райони населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Завдали авіаудари по Покровському.
Тим часом українські захисники відбили російський штурм на Краматорському напрямку.
У районах Григорівки та Спірного росіяни зазнали втрат і відступили. Така ж ситуація трапилася під час наступу окупантів у напрямку Микільського та Новомихайлівки.
А в районі Новоселівки Другої загарбники провалили розвідку боєм. Українські бійці завдали ворогу втрат, тож росіяни відійшли.
На Слов'янському напрямку українські бійці вкотре успішно відбили штурмові дії рашистів у районі Богородичного.
За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 20 липня така:
- на Волинському, Поліському та Сіверському росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області.
- на Харківському зафіксовано ворожі обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Окупанти завдали авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Рашисти безрезультатно намагалися просунутися в напрямку селища Питомник.
- на Слов’янському росіяни здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших.
- на Краматорському окупанти обстрілювали з артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.
- на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Ворожі авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.
- на Південнобузькому загарбники намагаються не допустити просування українських військ вглиб тимчасово окупованої території. Ведуть інтенсивну розвідку БпЛА і постійно обстрілюють райони населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Вороги завдали ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.
Нагадаємо, у Донецькій області російські військові хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ, але ЗСУ не дають їм можливості просунутися.
Литва найближчим часом надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси.