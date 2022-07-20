Тривають бої в районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, - Генштаб

Тим часом українські військові відбили ворожий штурм на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку тривають бої в районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Росіяни намагаються встановити контроль над містом Бахмут і територією Вуглегірської ТЕС.

Також вороги обстріляли райони населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Завдали авіаудари по Покровському.

Тим часом українські захисники відбили російський штурм на Краматорському напрямку.

У районах Григорівки та Спірного росіяни зазнали втрат і відступили. Така ж ситуація трапилася під час наступу окупантів у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

А в районі Новоселівки Другої загарбники провалили розвідку боєм. Українські бійці завдали ворогу втрат, тож росіяни відійшли.

На Слов'янському напрямку українські бійці вкотре успішно відбили штурмові дії рашистів у районі Богородичного.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 20 липня така:

на Волинському, Поліському та Сіверському росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області.

росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області. на Харківському зафіксовано ворожі обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Окупанти завдали авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Рашисти безрезультатно намагалися просунутися в напрямку селища Питомник.

зафіксовано ворожі обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Окупанти завдали авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Рашисти безрезультатно намагалися просунутися в напрямку селища Питомник. на Слов’янському росіяни здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших.

росіяни здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. на Краматорському окупанти обстрілювали з артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.

на Авдіївському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Ворожі авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

, росіяни систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Ворожі авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки. на Південнобузькому загарбники намагаються не допустити просування українських військ вглиб тимчасово окупованої території. Ведуть інтенсивну розвідку БпЛА і постійно обстрілюють райони населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Вороги завдали ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

Нагадаємо, у Донецькій області російські військові хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ, але ЗСУ не дають їм можливості просунутися.

Литва найближчим часом надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси.