Литва надасть Україні бронетранспортери та боєприпаси

Литва найближчим часом надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси. Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра оборони Арвідаса Анусаускаса, М113 стає важливою частиною Збройних сил України, і вагомий внесок у це робить Литва.

"Наразі подано запит (Києва. - ред.) на підготовку військових поліцейських, фахівців із розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабному навчанню українського персоналу в Сполученому Королівстві, направляючи туди інструкторів", - сказав Анусаускас на дистанційному засіданні Групи НАТО з координування підтримки України.

Литва вже передала Україні системи ППО Stinger, протитанкові озброєння, бронежилети та каски, 120-міліметрові міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики.

Загалом військова допомога Литви Україні становить близько 123 млн євро

Литовська армія також розглядає можливість відправлення до 10 інструкторів до Великої Британії, яка має намір провести тритижневу базову військову підготовку для 10 тис. українських військових протягом наступних трьох місяців.

Нагадаємо, Міністр оборони США Ллойд Остін перед початком четвертого засідання Контактної групи з оборони України у Рамштайнів заявив, що війна Росії проти України перебуває "на критичному етапі", тому підтримка Києва Заходом має важливу роль.