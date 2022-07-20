​В Естонії дозволили анулювати набуте громадянство за участь у війні на боці Росії

Водночас не можна позбавити громадянства тих, хто пішов воювати за Україну.

В Естонії ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема - за участь у війні проти України на боці Російської Федерації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уряду надається право своїм рішенням позбавити громадянства людину, яка набула естонське громадянство шляхом натуралізації, у разі її вступу на державну або військову службу іноземної держави або військової організації, якщо така служба пов'язана з загрозою громадському порядку чи національній безпеці", - йдеться в поясненні до ухвалених парламентом поправок до закону про громадянство.

Зокрема, дозволено позбавляти громадянства осіб, які беруть участь у військовій агресії проти України на боці Росії.

Водночас не можна позбавити громадянства осіб, військова служба яких не загрожує безпеці Естонії. Наприклад, тих, хто пішов воювати на боці України для захисту її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Анулювати набуте громадянство можна також у разі вчинення злочину проти людяності.

Водночас, держава не рекомендує естонським громадянам воювати за будь-яку іноземну державу, оскільки не може гарантувати захисту в зоні бойових дій.

Нагадаємо, Естонія, які і інші балтійські країни, виступає з активною підтримкою України перед обличчям російської агресії. Вона підтримує євроінтеграційні дії України, намір вступу до НАТО, надає зброю та грошову допомогу.

15 липня нова урядова коаліція Естонії заявила, що продовжить всебічно підтримувати Україну і українських біженців. Зобов’язання щодо цього прописані у коаліційному договорі.