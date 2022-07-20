Експосол Мельник запропонував прем'єру Саксонії "засунути голову в морозилку", а не пропонувати заморозити війну в Україні

"Ваше постійне загравання з воєнним злочинцем Путіним – огидне".

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до прем'єра німецької землі Саксонія Міхаеля Кречмера, який запропонував "заморозити" повномасштабну війну Росії проти України.

Кречмер виступає за "якнайшвидше заморожування" повномасштабної війни Росії проти України, яку він називає "українським конфліктом", та продовження постачання російських енергоносіїв до Німеччини.

"Перепрошую, пане Кречмере, але українці виступають за те, щоб засунути вашу голову в морозильник, щоб охолодити ваші гарячі російські фантазії", – написав Мельник у Twitter.

"Ваше постійне загравання з воєнним злочинцем Путіним – огидне", – додав він.

Barrdong Herr @MPKretschmer, aber die Ukrainer treten dafür ein, dass Sie Ihren Kopf in ein Tiefkühlregal stecken, um Ihre heißen Russland-Fantasien einzufrieren. Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend pic.twitter.com/rhUGhXxYZc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) July 19, 2022

Кречмер – 47-річний уродженець Герліца часів НДР, найсхіднішого міста країни. У червні 2019 року разом з однопартійцем, минулим міністром економіки Альтмайєром і соціал-демократкою, прем'єр-міністром землі Мекленбург-Передня Померанія Швезіг (лобістка Путіна) їздив на Петербурзький економічний форум, де в кулуарах зустрічався з Путіним.

Він також виступав за скасування санкцій проти Росії.