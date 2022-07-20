ЄС пропонує скоротити споживання газу на 15%, готується відповідна ухвала

Європейський Союз має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Про це пише Bloomberg.

“Ця мета буде закріплена в ухвалі, що супроводжуватиме план скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу, щоб впоратися з потенційним повним відключенням з боку Москви”, – зазначає видання.

Як повідомили євродипломати, цей захід також включатиме обов’язкову процедуру, якщо ситуація погіршиться, а добровільних обмежень буде недостатньо.

У рамках свого плану “Економія газу для безпечної зими” ЄК планує рекомендувати кроки, які включають скорочення обсягів опалення та охолодження, а також ринкові заходи. Згідно з попередньою оцінкою Єврокомісії, з якою ознайомилися Bloomberg News, до 1,5% валового внутрішнього продукту регіону можуть опинитися під загрозою у разі суворої зими.

Найбільша проблема ЄС цієї зими – забезпечити достатнє постачання газу для плавильних печей та електрогенераторів.

“Комісія виходить з того, що Росія не відновить постачання в повному обсязі трубопроводом “Північний потік-1”, який було закрито з початку цього місяця на ремонт, заявив у вівторок уповноважений бюджетом Йоханнес Хан. До початку ремонту трубопровід працював приблизно на 40% потужності”, – пише Bloomberg.

Скорочення постачання із Росії торкнулося 12 держав-членів і спонукало Німеччину посилити рівень газових ризиків до другого найвищого рівня.

За словами дипломатів, запланована постанова надасть Комісії право оголошувати загальноблокову тривогу, якщо існує суттєвий ризик дефіциту пропозиції або стрибка попиту.

Цей захід вимагатиме схвалення з боку держав-членів, яке Єврокомісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики. За словами дипломатів, велика група країн виступає проти обов'язкових скорочень, стверджуючи, що національні уряди вже мають плани дій у разі надзвичайних ситуаціях і скорочуватимуть попит незалежно від того, чи вони зобов’язані це робити відповідно до вимог ЄС.

Нагадаємо, обсяги постачання російського газу до ЄС наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016 до 2021 року.