Визначено фіналістів конкурсу на посаду британського прем’єра

Фіналістами конкурсу на посаду прем’єр-міністра Великобританії стали колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністр закордонних справ країни Ліз Трасс.

Про це пише BBC.

Таким чином Пенні Мордаунт вибула з боротьби.

Очільниця МЗС отримала за добу ще 27 голосів підтримки, у той час як Мордаунт набрала лише 13.

“Трасс знищила невелику перевагу Мордаунт у фінальному голосуванні серед депутатів-консерваторів, забезпечивши собі місце у другому турі зі 113 голосами проти 105”, – йдеться у повідомленні.

Тепер Трасс змагатиметься з Сунаком, який набрав 137 голосів.

Переможця буде визначено голосуванням серед членів Консервативної партії.

Сунак, який пішов у відставку у межах “заколоту” в кабінеті міністрів проти Бориса Джонсона, неодноразово конфліктував з Трасс через економічну політику під час лідерської кампанії.

Трасс пообіцяла зниження податків на 38 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо вона переможе, включно з скасуванням квітневого підвищення ставки національного страхування, запровадженого урядом, коли Сунак ще працював у казначействі.

Вона також пообіцяла скасувати заплановане підвищення корпоративного податку з квітня 2023 року, про яке Сунак оголосив торік у березні.

Сунак відкинув її пропозиції, заявивши, що підвищення податків необхідне для відновлення державних фінансів після пандемії коронавірусу, і звинувативши Трасс у торгівлі “некорисною економікою”.

Сунак заявив, що хоче знизити податковий тягар, але лише після врегулювання питання інфляції, показник якої зараз перебуває на найвищому рівні за 40 років.

Хоча Сунак отримав перше місце у всіх турах голосування серед депутатів-консерваторів, опитування показали, що йому може бути важко зберегти свою перевагу серед депутатів.

Згідно з опитуванням YouGov серед 725 членів партії, Сунак програє Трас в очній ставці, яка випереджає його з 54% проти 35%.

З 28 липня по 31 серпня триватимуть регіональні збори консерваторів. 25 липня Трасс і Сунак зійдуться віч-на-віч під час дебатів у прямому ефірі на BBC One. 4 серпня мають також відбутися дебати на Sky News.

З початку серпня до 2 вересня майже 160 000 членів-консерваторів проголосують поштою або в Інтернеті за свого фаворита, а переможця оголосять 5 вересня.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Джонсон у червні отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.

Джонсон очолив британський уряд уперше в 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт.

До очолення уряду був мером Лондона та членом парламенту. За час головування в уряді зіткнувся з кількома скандалами, зокрема через коронавірусні обмеження на початку пандемії. Також його критикували за вечірки на Даунінг-стріт, які працівники Кабінету проводили під час карантину. Саме через це було ініційовано голосування за вотум довіри.

Джонсон двічі за час повномасштабного вторгнення Росії відвідував Україну і є одним з лідерів допомоги українцям у боротьбі проти агресора.

Останній скандал, який спричинив хвилю звільнень міністрів, повʼязаний з призначенням на посаду заступника голови Консервативної партії Кріса Пінчера, якого в 2019 році звинувачували у сексуальних домаганнях. Джонсон говорив, ще не знав про це.