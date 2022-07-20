Війна в Україні - на "критичному етапі", - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна Росії проти України перебуває "на критичному етапі", тому підтримка Києва Заходом має важливу роль. Про це він заявив перед початком четвертого засідання Контактної групи з оборони України у Рамштайні, повідомляє "Європейська правда".

"Це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна підтримка України є життєво важливою і невідкладною. Росія думає, що може пережити Україну і пережити нас. Але це лише останній із низки російських прорахунків. Ми єдині в нашій підтримці. Ми твердо дотримуємося своїх зобов’язань", – наголосив глава Пентагону.

Остін зазначив, що Захід розуміє серйозність військової загрози, яка постала перед Україною, і водночас закликав не переоцінювати військову потугу Росії.

"Не забуваймо, що Путін постійно переоцінював військову доблесть Росії. І він постійно недооцінював силу вільного народу, який бореться за захист своєї батьківщини, і волю міжнародної спільноти підтримувати їх", – додав Остін.

Міністр запевнив, що США надаватимуть усю допомогу, "щоб Україна мала технології, боєприпаси та вогневу міць, аби захистити себе".

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, проходить четверта зустріч Контактної групи щодо оборони України у форматі Рамштайн. Тема перемовин - військова підтримка України. .