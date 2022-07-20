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Розпочалася зустріч союзників України у форматі "Рамштайн-4"

Цього разу зустріч очільників Міністерств оборони проходить в онлайн-режимі.

Розпочалася зустріч союзників України у форматі "Рамштайн-4"
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Розпочалася четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG).

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США у Twitter.

Цього разу зустріч очільників Міністерств оборони проходить в онлайн-режимі.

Голова Пентагона США Ллойд Остін вже виступив із вступною промовою.

Нагадаємо, перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць.

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі.

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