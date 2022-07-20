Розпочалася зустріч союзників України у форматі "Рамштайн-4"

Цього разу зустріч очільників Міністерств оборони проходить в онлайн-режимі.

Розпочалася четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG).

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США у Twitter.

Цього разу зустріч очільників Міністерств оборони проходить в онлайн-режимі.

Голова Пентагона США Ллойд Остін вже виступив із вступною промовою.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) July 20, 2022

Нагадаємо, перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць.

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі.