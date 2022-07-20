Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Двоє на вихід
Двоє на вихід
ГоловнаСвіт

До України прибули міністри закордонних справ Чехії та Австрії

Шалленберг і Ліпавський відвідали Гостомель. 

До України 20 липня з візитом прибули міністри закордонних справ Чехії (Ян Ліпавський) та Австрії (Александр Шалленберг).

Відповідні дописи очільники МЗС оприлюднили в Твіттер. 

"Я приїхав до Києва. Ми прибули разом із міністром закордонних справ Австрії. Чекаю переговорів з представниками України", – написав Ліповський.

Він оприлюднив відео з прибуття на столичний вокзал потягом Укрзалізниці. 

"Радий нарешті повернутися до України з моїм колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресійна війна Росії робить із цією прекрасною країною та її людьми", – написав Шалленберг.

Очільник МЗС Австрії оприлюднив фото на тлі понищеного росіянами літака "Мрія". 

Шалленберг і Ліпавський
Фото: Alexander Schalleberg twitter
Шалленберг і Ліпавський

Фото: twitter.com/a_schallenberg

У червні Україну відвідувала делегація з Австрії на чолі з федеральним президентом Александром ван дер Белленом, канцлером Карлом Негаммером, і міністрами. Країна обіцяла долучитися до відбудови найбільш пошкоджених інфраструктурних обʼєктів Київської області.

Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала разом із колегами з Польщі та Словенії 15 березня стали першими високопосадовцями, які здійснили візит до Києва за час великої війни Росії проти українців. 

І Чехія, і Австрія є країнами, які надають широку підтримку Україні, зокрема й збройну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також