До України 20 липня з візитом прибули міністри закордонних справ Чехії (Ян Ліпавський) та Австрії (Александр Шалленберг).

Відповідні дописи очільники МЗС оприлюднили в Твіттер.

"Я приїхав до Києва. Ми прибули разом із міністром закордонних справ Австрії. Чекаю переговорів з представниками України", – написав Ліповський.

Він оприлюднив відео з прибуття на столичний вокзал потягом Укрзалізниці.

Dorazil jsem do Kyjeva. Cestujeme společně s rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg. Po dlouhé době jsem znovu viděl kolegy z našeho místního velvyslanectví. Čekají mě jednání s představiteli Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022

"Радий нарешті повернутися до України з моїм колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресійна війна Росії робить із цією прекрасною країною та її людьми", – написав Шалленберг.

Очільник МЗС Австрії оприлюднив фото на тлі понищеного росіянами літака "Мрія".

Фото: Alexander Schalleberg twitter Шалленберг і Ліпавський

Фото: twitter.com/a_schallenberg

У червні Україну відвідувала делегація з Австрії на чолі з федеральним президентом Александром ван дер Белленом, канцлером Карлом Негаммером, і міністрами. Країна обіцяла долучитися до відбудови найбільш пошкоджених інфраструктурних обʼєктів Київської області.

Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала разом із колегами з Польщі та Словенії 15 березня стали першими високопосадовцями, які здійснили візит до Києва за час великої війни Росії проти українців.

І Чехія, і Австрія є країнами, які надають широку підтримку Україні, зокрема й збройну.