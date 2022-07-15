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Україна та Чехія скоординували пріоритетні напрями співпраці під час чеського головування в Раді ЄС, - офіс Стефанішиної

Віцепрем’єр-міністерка представила план першочергової відбудови України.

Україна та Чехія скоординували пріоритетні напрями співпраці під час чеського головування в Раді ЄС, - офіс Стефанішиної
Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина зустрілась з міністром з європейських питань Чеської Республіки Мікулашем Беком.

Про це повідомили на сторінці Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

Стефанішина та Бек також обговорили залучення міжнародного фінансування на відновлення України.

«Разом з нашими партнерам важливо якнайшвидше розробити план щодо джерел залучення цих коштів, які мають бути акумульовані не лише за рахунок позик або грантів, але й репарацій від Росії», – сказала Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністерка представила план першочергової відбудови України, який необхідно реалізувати до зимового періоду. Вона наголосила на критичній важливості реконструкції пошкоджених будинків, відновлення постачання газу та води, а також розмінування.

Крім того, вона повідомила, що Україна розраховує на збереження позитивної динаміки руху України до ЄС.

«Ми очікуємо на публікацію Єврокомісією звіту з оцінкою нашої співпраці в усіх секторах та відповідними рекомендаціями, що прокладе подальший шлях Україні до ЄС», – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше Чехія разом з Польщею надали Україні танки.

Перед тим Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24.

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