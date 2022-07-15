Україна та Чехія скоординували пріоритетні напрями співпраці під час чеського головування в Раді ЄС, - офіс Стефанішиної

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина зустрілась з міністром з європейських питань Чеської Республіки Мікулашем Беком.
Про це повідомили на сторінці Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.
Стефанішина та Бек також обговорили залучення міжнародного фінансування на відновлення України.
«Разом з нашими партнерам важливо якнайшвидше розробити план щодо джерел залучення цих коштів, які мають бути акумульовані не лише за рахунок позик або грантів, але й репарацій від Росії», – сказала Ольга Стефанішина.
Віцепрем’єр-міністерка представила план першочергової відбудови України, який необхідно реалізувати до зимового періоду. Вона наголосила на критичній важливості реконструкції пошкоджених будинків, відновлення постачання газу та води, а також розмінування.
Крім того, вона повідомила, що Україна розраховує на збереження позитивної динаміки руху України до ЄС.
«Ми очікуємо на публікацію Єврокомісією звіту з оцінкою нашої співпраці в усіх секторах та відповідними рекомендаціями, що прокладе подальший шлях Україні до ЄС», – зазначила Стефанішина.
Нагадаємо, раніше Чехія разом з Польщею надали Україні танки.