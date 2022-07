«Оперативна пауза» та суміжні виклики

Російські окупаційні війська зупинилися на фронтах, щоб перегрупуватися і поповнити сили – для великих операцій у них наразі недостатньо резервів. Такий висновок міститься у звіті Американського інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) за 7 липня.

Своєю чергою, аналітики британської розвідки наприкінці першої декади липня вчергове заявили про неабияку фізичну та моральну виснаженість російських угруповань, що вдерлися в Україну. Реальні проблеми із резервами та відсутність мотивації загарбників мають усе більший відбиток на ході війни. Зокрема, спостерігачі віддають належне тому факту, що сили оборони України все більше чинять локальний тиск на різних ділянках фронту.