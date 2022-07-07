Росія взяла оперативну паузу і продовжує готуватися до тривалої війни, – ISW

Росія взяла оперативну паузу і продовжує готуватися до тривалої війни.

Про це йдеться у звіті американського Інстититуту вивчення війни (ISW).

“Міністерство оборони Росії не заявляло про жодні територіальні здобутки з 3 липня, підтверджуючи те, що російські сили проводять оперативну паузу”, – йдеться у звіті.

Кремль продовжує готуватися до тривалої війни, створюючи умови для криптомобілізації економіки, підкреслили у ISW.

Водночас окупанти продовжують брати участь в обмежених наземних атаках для створення умов для більш значних наступальних операцій.

Росіяни, зокрема, вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська і продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська від кордону Луганської та Донецької областей.

Окрім того, триває наступ РФ на Бахмут з півдня і обмежені наземні атаки на північ від Харкова.

На північному заході Херсонської області російські війська провели невдалий наземний штурм.

Американські аналітики також припускають, що укаїнські війська можуть створювати умови для контрнаступу на місто Херсон.

В Інституті вивчення війни також поінформували, що російські війська можуть формувати нову військову частину у селищі Муліне Нижегородської області.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють Донецьку область по всій лінії зіткнення. Вони прагнуть захопити Словʼянськ, щоб продовжити наступ на інші підконтрольні законній владі населені пункти.