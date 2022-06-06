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Сьомий пакет санкцій має включати не лише повне ембарго на російські енергоносії, - Ченцов

"Від’ємний або нульовий ріст протягом наступних років. Це та ціна, яку має заплатити російський народ".

Сьомий пакет санкцій має включати не лише повне ембарго на російські енергоносії, - Ченцов
Всеволод Ченцов
Фото: LB.ua

Наступний пакет санкцій має передбачати не лише відмову від трубопровідної нафти та російського газу. Необхідні заходи для блокади російського флоту, заборона заходів кораблів під прапором ЄС до російських портів. У фінансовому секторі це має стосуватися на лише відключення від SWIFT нових російських та білоруських банків, а й кіберсанкції щодо криптовалюти.

Про це на брифінгу повідомив Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов, передає кореспондентка LB.ua.

"Що ми хочемо бачити у сьомому пакеті санкцій?.. Ми говоримо про тотальне ембарго на російські енергоносії. Тобто ми говоримо про ту ж трубопровідну нафту. Для цього потрібно буде вирішити низку технічних питань. Мова йде про країни ЄС, які не мають виходу до моря. Цю проблему необхідно буде вирішувати", - заявив він.

Країни ЄС вже зараз мають працювати над пошуком альтернативних джерел постачання скрапленого газу.

"Ми говоримо про газ. Звичайно, залежність від газу є наразі дуже значною у кількох країн-членів ЄС. Але можна починати від скрапленого газу. Мається на увазі обмеження його постачання з РФ. Безумовно, треба працювати над альтернативними шляхами та джерелами постачання цього газу в ЄС. Над цим активна робота вже триває", - додав Ченцов.

Також сьомий пакет має включати посилення тиску на російський фінансовий сектор та включення до списку додаткових російських та білоруських банків. Блокада має стосуватися не лише російських медіа та телеканалів, а й усіх без виключення джерел розповсюдження інформації.

"Звичайно, що необхідні заходи для блокади російського флоту. А також заборона заходів кораблів під прапором ЄС до російських портів. Тобто це має бути комплексний підхід… Необхідний подальший тиск на членів російського істеблішменту, бізнес-еліти. Звісно, у фінансовому секторі це має стосуватися криптовалюти. Необхідні кіберсанкції. Тому є ще над чим працювати", - зазначив він.

Він нагадав, що всі попередні пакети санкцій не мали миттєвих наслідків, але наразі вже є інформація про падіння російської економіки на 6-8% у цьому році.

"Від’ємний або нульовий ріст протягом наступних років. Це та ціна, яку має заплатити російський народ, ми говоримо в цілому про російський народ. Та російська економіка", - додав Ченцов.

Нагадаємо, 3 червня Офіційний журнал ЄС опублікував деталі шостого санкційного пакету проти Росії.

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