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Зелену вишиванку Зеленського продали на аукціоні за $100 тисяч

Благодійні торги відбулися 3 червня в Вашингтоні.

Зелену вишиванку Зеленського продали на аукціоні за $100 тисяч
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Вишиту сорочку Володимира Зеленського, в яку він був одягнутий на День вишиванки, продали на аукціоні в США за $100 тисяч. Благодійні торги відбулися 3 червня в Вашингтоні під час першої міжнародної презентації, започаткованої президентом платформи United24.

Про це повідомляє LIGA.net.

На презентації оголосили про старт онлайн-аукціону, зібрані кошти від якого спрямують на медичну допомогу Україні. Він триватиме впродовж місяця, а сорочка Зеленського стала першим великим лотом.

Зеленський цьогоріч на свято одягнув вишиванку Etnodim із піксельним орнаментом дубового листя Velych. На сайті бренду вказано, що вишиванка коштує 3 200 грн.

Головний лот аукціону - запрошення на урочисту вечерю із Зеленським на честь перемоги України.

"У цього запрошення відкрита дата, її наближення залежить від кожного, хто допомагає Україні", – розповіла координаторка United24 Ярослава Гресь.

Окрім вечері з президентом, на аукціоні можна буде купити похід на матч Мілана з Андрієм Шевченком, гру в теніс з Еліною Світоліною, знакові символи українського супротиву, як-от глечик у формі півника зі славнозвісної кухонної шафи у Бородянці, марки з "російським кораблем", вцілілу пляшку вина з розбомбленого складу київського Good Wine та інші.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав американців долучитися до платформи United24.

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