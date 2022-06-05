Росія може прослуховутати урядовий квартал у Берліні, - міністерка

На даху посольства РФ у Німеччині встановлено широкосмугову дипольну антену, яка може використовуватися для збору розвідінформації

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що Росія може прослуховувати урядовий квартал у Берліні та інші важливі місця. Про це повідомляє DW.

За словами Фезер, Федеральне відомство з охорони конституції попередило політиків та чиновників про те, що "особливо у таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і не повинні недооцінюватися".

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"Ми захищаємо себе і діємо. Саме тому ми вислали з російського посольства в Берліні 40 осіб, які, за нашими оцінками, можуть бути причетні до російських спецслужб… Ми дуже уважно стежимо за тим, які засоби розвідки використовує російський уряд", – наголосила Фезер.

Міністерка додала, що її відомство охороняє Німеччину від російського шпигунства, спроб впливу, брехні та військової пропаганди.

За даними видання Bild, на даху посольства РФ у Німеччині встановлено широкосмугову дипольну антену, яка може використовуватися для збору розвідінформації. За нею вже кілька років триває спостереження. Члени бундестагу з комітетів, які стосуються безпеки, у зв'язку з цим змінили бюро в парламенті та перемістилися в іншу будівлю.

Нагадаємо, 4 червня Бундестаг ухвалив виділити на оснащення німецької армії додатково 100 млрд євро. На ці кошти найближчими роками планується закупити найсучасніше озброєння для німецької армії: літаки, танки, боєприпаси, а також прилади нічного бачення та засоби зв'язку.