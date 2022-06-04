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В ЄС набуло чинності річне скасування мит на українські товари

Виробники зможуть заощадити десятки мільйонів доларів. 

В ЄС набуло чинності річне скасування мит на українські товари
Фото: xxxPATRIK/Depositphotos

Відсьогодні, 4 червня, набуло чинності призупинення дії всіх імпортних мит на українські товари в Євросоюзі.

Про це в Facebook повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це дасть українським виробникам додаткові можливості наростити експорт до ЄС та посилить економіку України. Будуть скасовані тарифи, зокрема, на промислову продукцію. Для аграрної продукції прибираються квоти", – зазначив він.

Шмигаль додав, що в квітні майже 80% експорту з України відбулося до країн ЄС, тож зняття мит і тарифів дозволить українському бізнесу заощадити десятки мільйонів доларів.

"Дякуємо ЄС за черговий значний жест солідарності з Україною та непохитну підтримку нашої держави!" – підсумував Шмигаль.

У квітні Єврокомісія запропонувала призупинити на один рік стягнення ввізного мита щодо всього українського експорту до ЄС. У травні відповідне рішення було затверджено. Терміном на рік скасували ввізне мито на промислову продукцію, фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі.

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