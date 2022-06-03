​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство

.Російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надано громадянство України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Олександру Невзорову і його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною... 23 березня проти Олександра Невзорова слідчий комітет Росії порушив справу за дискредитацію збройних сил Росії. За те, що чесно розповів народу Росії про варварську бомбардування пологового будинку в Маріуполі", - написав він у Telegram-каналі.

На сайті президента відповідного указу поки що немає.

Сам Невзоров також підтвердив, що отримав громадянство України.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву. Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотень тисяч трупів і тих мільйонів смертей... Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, які дозволили мені зайняти місце серед них", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, в Росії Невзорова оголошено в розшук. Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти журналіста. За версією слідства, він поширював неправдиву інформацію про дії збройних сил РФ тим, що виступав проти війни в Україні. Крім того, СК РФ вимагає заочного арешту Невзорова.