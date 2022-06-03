Парламент Молдови заборонив ретрансляцію новин та аналітичних програм із Росії

Половина контенту, що закуповується за кордоном, має бути з країн ЄС, США Канади або країн, які ратифікували Євроконвенцію про транскордонне телебачення.

Парламент Молдови схвалив у другому остаточному читанні законопроєкт про боротьбу з дезінформацією та пропагандою.

Про це пише newsmaker.md.

Прийнятий законопроєкт забороняє трансляцію в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, вироблених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Росія цю конвенцію не ратифікувала.

Серед поправок, внесених до другого читання, є така: половина контенту, що закуповується за кордоном, має бути з країн ЄС, США Канади або країн, які ратифікували вище згадану конвенцію.

Крім того, до Кодексу аудіовізуальних медіапослуг внесли можливість позбавляти телеканали права на трансляцію реклами строком до трьох місяців за недотримання обов'язкової норми місцевого контенту.

Із законопроєкту прибрали більшість нововведень, які встигли стати скандальними. Так, початкова версія закону наділяла Службу інформації та безпеки (СІБ) повноваженнями блокувати сайти, які розповсюджують дезінформацію, що завдає шкоди інформаційній безпеці країни. Прибрали також покарання для фізосіб за поширення дезінформації.

В остаточній версії також відредагували визначення дезінформації: “навмисне поширення помилкової інформації, створеної для заподіяння шкоди особи, соціальній групі, організації чи безпеці держави”.