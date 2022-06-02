Яхти Путіна і російської еліти потрапили під санкції США

Також у санкційний список внесли компанії, що їх обслуговують.

Міністерство фінансів США вслід за санкціями проти фізичних та юридичних осіб наклало санкції на низку яхт, що пов'язані з Путіним та російською елітою, повідомляє "Європейська правда".

Також у санкційний список потрапили компанії, які ці яхти обслуговують.

Загалом під санкції США потрапили 7 яхт, 16 компаній і 3 літаки/гелікоптери.

Яхту Graceful під прапором РФ та Olympia під прапором Кайманових островів Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) визначило такими, що пов’язані з Путіним.

На цих яхтах президент країни-агресора здійснив низку подорожей, зокрема, торік у Чорному морі, коли до нього приєднався Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

Під санкції потрапили SCF Management Services Cyprus Ltd, компанії Ironstone Marine Investments, JSC Argument і її акціонерний власний Андрєй Гасілов та O’Neill Assets Corporation. Усі вони залучені до управління цими яхтами або є формальними власниками.

Серед інших яхт - Shellest і Nega. Вони належать російській компанії Revival of Maritime Traditions та Limited Liability Company Gelios.

Появу Shellest час від часу фіксують біля місця, де розташований чорноморський палац російського президента, а Nega Путін використовував для подорожей на півночі РФ.

Брокерська компанія Imperial Yachts SARL, яка займається обслуговуванням елітних яхт, та її російський гендиректор теж потрапили під американські санкції.

Imperial Yachts SARL має окремий офіс у Росії. Вона обслуговує яхти багатьох представників російської еліти, серед них є і найближче оточення Путіна.

Санкційні обмеження США застосовують і до компаній, які пов’язані з її гендиректором. Це Nord Marine, "Яхт-Трейд", Bilding Management і "Норд Марін Інжинірінг".

Також у список потрапили:

Skyline Aviation, зареєстрована у Сан-Марино - за діяльність в тимчасово окупованому Криму;

пов’язаний з нею літак T7-OKY;

яхта Sea Rhapsody, Madame Gu;

розміщений на ній гелікоптер 3A-MGU;

приватний літак P4-MGU.

Останні три об'єкти пов'язують із депутатом російської Держдуми, мільярдером Андрієм Скочем.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти спікерки МЗС Росії Захарової та друга Путіна Ролдугіна. Також у список потрапили 16 компаній.