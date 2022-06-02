​Енергетичне ембарго потрібно поєднувати із системними фінансовими і торговими санкціями, – Єрмак

Україна наполягає на тому, що енергетичне ембарго потрібно поєднувати із системними фінансовими і торговими санкціями. Зокрема, необхідно відключити усі банки Росії, включно з «Газпромбанком», від глобальної фінансової системи. Потрібне подальше розширення персональних санкцій та заходів проти російських компаній.

Про це в коментарі LB.ua заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи заяву міжнародної експертної групи щодо продовження санкційних зусиль проти Російської Федерації.

«Шалені доходи від продажу енергоносіїв дають змогу Росії продовжувати злочинну криваву війну. А затягування ЄС із наступними станційними кроками вже допомогло агресору частково адаптуватися до попередніх санкцій. Після введення Євросоюзом п’ятого пакету санкцій минуло надто багато часу, – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, Україна вітає ухвалення шостого пакету, однак потрібно посилювати санкційний тиск на Росію.

«Шостий пакет – це важливий і дуже потрібний крок, який зменшить експорт російської нафти до Євросоюзу на 90% до кінця поточного року, – зазначив голова ОП, – Проте наша міжнародна експертна група вважає, що цього замало. А я хочу нагадати, що до нашої групи входить більше півсотні фахівців із різних країн. Так от ми наполягаємо: життєво необхідне повне енергетичне ембарго. І якомога швидше. Сьогодні ми аргументуємо надзвичайну важливість максимального прискорення роботи в Євросоюзі над новим санкційним пакетом. Не можна давати агресору час на перепочинок та адаптацію».

Андрій Єрмак підкреслив, що Росія продовжує енергетичний шантаж і намагається розколоти ЄС та всю коаліцію демократичних держав світу.

«Яскравий приклад – припинення постачання газу до кількох кран за їх відмову оплачувати його в рублях. Тому, чим швидше Європа відмовиться від російських енергоносіїв, тим безпечніше почуватимуться усі європейці та весь світ, – заявив він. – У Дорожній карті щодо енергетичних санкцій (Energy Sanctions Roadmap), яку наша міжнародна експертна група опублікувала 9 травня, докладно розписані рекомендації щодо поступової та повної відмови Євросоюзу від російського палива усіх видів. Ми надаємо поради, як зменшити шкоду для економік європейських країн та швидше здобути їх повну незалежність від країни-агресора. І чим швидше Євросоюз погодить та ухвалить ці кроки, тим простіше європейцям буде рухатись до цієї мети, включаючи підготовку до найближчої зими. У цьому документі ми також пропонуємо, як зменшити надходження Росії на час перехідного періоду. А це принципово важливо для руйнування потенціалу агресора вести довгу криваву війну».

Саме тому Україна закликає світ припинити будь-які бізнес-зв’язки із Росією, наголосив Андрій Єрмак.

«Також принципово важливо, щоб більшість країн визнали її державою-терористом на законодавчому рівні і Україна дуже вдячна тим партнерам, парламенти яких проголосували за подібні резолюції», – додав він.

При цьому, Україна закликає уряди країн-партнерів рухатись набагато швидше.

«Не можна зупинятися у санкційному тиску доти, доки Росія не припинить свої агресивні дії. Адже щодня Росія доводить свою нелюдську терористичну сутність. Вона несе загрозу усім жителям нашої планети. Шантаж енергетичною кризою в Європі, глобальною кризою із продовольством та голодом у десятках країн, шантаж ядерною зброєю, – наголосив голова ОП. – Що ще Росія має зробити, щоб політики в різних країнах нарешті прокинулись, і зрозуміли, що агресора потрібно зупинити негайно? Скільки ще російські війська мають вбити та закатувати українців, скільки ще наших міст та селищ вони мають стерти з лиця Землі?».

На думку Андрія Єрмака, до повного знищення російського військового потенціалу, до позбавлення Росії фінансових і технічних ресурсів вести цю війну та нові агресивні війни, ніхто в світі не може почуватися у безпеці. «Тому потрібні більш жорсткі та швидкі санкції. І наша експертна група докладно розписала їх у двох документах – щодо загальних санкційних заходів та щодо повного енергетичного ембарго, – переконаний він. – Лише скоординовані дії багатьох країн світу зможуть ефективно приборкати агресора. І така рішуча єдність буде показовою для інших потенційних агресорів. І тоді увесь світ стане більш безпечним».

Нагадаємо, сьогодні група Єрмака-Макфола оприлюднила нову заяву щодо санкційної політики ЄС.