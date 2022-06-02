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Треба зробити відмову від підтримки євроінтеграції України токсичною для європейських лідерів, - Порошенко

Статус кандидата Україні має бути наданий негайно, вважає політик.

Треба зробити відмову від підтримки євроінтеграції України токсичною для європейських лідерів, - Порошенко

Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС – одне з найважливіших завдань, яке потребує об’єднання всіх політичних та дипломатичних зусиль. Про це сказав Петро Порошенко журналістам у Роттердамі в кулуарах Конгресу ЄНП. Він наголосив – треба максимально використати це вікно можливостей і зробити відмову від підтримки євроінтеграції України токсичною для європейських лідерів.

«Наша команда брала безпосередню участь у формулюванні головного документа Конгресу. Є дуже коротке вікно можливостей, де ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб зупинити війну, викинути загарбників і просунути країну у Європу», – говорить Порошенко. 

«Тому першим пунктом для нас є заклик найбільшої європейської партії негайно надати Україні на найближчому саміті Європейського Союзу статус кандидата. І ми цього добилися. Зараз буде залежати від того, як інші партійні групи будуть працювати, як інші країни будуть працювати. Ми маємо зробити токсичною відмову Україні від статусу», – зазначив Петро Порошенко. 

Він додав, що про це чітко наголосили Голова Єврокомісії, Голова Європарламенту.

«Це величезна робота, яку в інший спосіб не здатні були б зробити. Я вважаю, що ми сьогодні ще не перемогли, але зробили величезний крок в правильному напрямку», – резюмує Порошенко. 

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