В сьомому пакеті санкцій ЄС проти Росії не буде газового ембарго, - Кулеба

В подальшому воно має з’явитись.

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії обовʼязково буде, але без газового ембарго.

Про це повідомив “Укрінформ” із посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

“Просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення”, - зазначив очільник МЗС.

Він додав, що коли чує від партнерів про неможливість газового ембарго проти Росії, то запитує їх про те, як вони планують зробити зелений перехід. Оскільки офіційна політика ЄС - відмовитись від газа взагалі, очевидно, що аргументація на користь неможливості газового ембарго лицемірна і слабка.

Нагадаємо, МЗС України вітає погодження Європейською радою шостого пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації, який включає важливе рішення про запровадження ембарго на купівлю російської нафти.